Хто не підлягає мобілізації з 1 липня: оновлений список критеріїв

Як передбачено Конституцією України, кожен громадянин має обов’язок захищати країну і, таким чином, підпадає під дію закону про мобілізацію.Однак певні групи можуть бути звільнені (назавжди або тимчасово), - йдеться у матеріалі NV.Закон Про військовий обов’язок та військову службу регулює правила обліку, служби та звільнення з військової служби в мирний час.Закон Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію визначає порядок проведення мобілізації, права та обов’язки громадян, а також підстави для звільнення від мобілізації.Цей самий закон встановлює та регулює підстави для звільнення від призову на мобілізацію. Існує різниця між двома визначеннями звільнень: особи, які не підлягають мобілізації, та особи, які тимчасово не підлягають мобілізації.Коли громадянин поступив на службу, він стає військовослужбовцем і має виконувати накази командира. Він може звільнитися з військової служби, якщо має підстави, передбачені законом Про військовий обов’язок.Коли громадянин перебуває на військовому обліку, він є військовозобов'язаним, і має виконувати обов’язки на обліку. Такі громадяни мають право не бути призваними по мобілізації, якщо мають підстави для відстрочки, передбачені законом Про мобілізаційну підготовку.Звільнення з військової служби та звільнення від мобілізації — це не однакові поняття, вони стосуються українців різних статусів та мають різні юридичні наслідки.Категорії осіб, які не підлягають мобілізації:особи, заброньовані державними органами та установами, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями;особи, визнані інвалідами або тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я;жінки та чоловіки, які мають трьох або більше дітей на утриманні віком до 18 років;жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;жінки та чоловіки (включаючи опікунів), які виховують дитину віком до 18 років з інвалідністю або повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи;жінки та чоловіки (включаючи опікунів), які виховують дитину з важкими захворюваннями;жінки та чоловіки (включаючи опікунів), які мають дітей-сиріт на утриманні або дітей віком до 18 років, позбавлених батьківської опіки;особи, які постійно доглядають за хворим чоловіком/дружиною, дитиною або батьками;особи, у яких чоловік/дружина або батько/мати є інвалідом;опікуни або особи, які постійно доглядають за особою з інвалідністю;жінки та чоловіки з неповнолітньою дитиною (дітьми), один з подружжя яких проходить військову службу у Збройних Силах України;депутати Верховної Ради або Автономної Республіки Крим;працівники Збройних Сил України, включно підприємства, установи та організації Міністерства оборони України та інші органи й організації у сфері державної безпеки (Служба безпеки, Національна гвардія, поліція, антикорупційні органи тощо).Читайте також: Виїзд за кордон 2025: хто із заброньованих має право, як виїхати і необхідні документиДля реалізації права на відстрочку потрібні підтверджуючі документи — довідки, свідоцтва, витяги з реєстрів, рішення суду або медичних комісій. Різні види звільнень вимагають подання різних документів. Наприклад, якщо особа подає заяву на підставі хвороби, необхідно подати документи з лікарні, і особі доведеться пройти новий медичний огляд.Особа, яка подає заяву на звільнення від мобілізації, повинна звернутися до ТЦК з відповідними документами.Без належного підтвердження — право на відстрочку не надається. Повний список документів на відстрочку вказаний в Постанові 560.З початком повномасштабного вторгнення чоловіки почали активніше вступати до вишів, сподіваючись уникнути мобілізації. Однак із набуттям чинності нового закону не всі студенти зможуть скористатися відстрочкою від призову. Тепер відстрочка надається лише тим студентам, які навчаються за денною або дуальною формою навчання, здобуваючи вищий рівень освіти за попередній.Це означає, що друга-третя вища освіта вже не дозволить отримати відстрочку від призову.Слід зазначити, що новий закон також знизив призовний вік, що призвело до втрати відстрочки для чоловіків у віці 25+.Крім того, багатодітні батьки, які мають заборгованість по аліментах, також втрачають право на відстрочку. Територіальні центри комплектації матимуть доступ до реєстру боржників і перевірятимуть усіх, хто звернеться за відстрочкою за цим пунктом.З 1 серпня 2024 року право на відстрочку втратили також ті, хто доглядає за батьками свого подружжя з інвалідністю 1 або 2 групи. Відтепер на відстрочку надається лише догляд за власними батьками-інвалідами.Зведений брат загиблого більше не зможе отримати відстрочку, право на відстрочку дає лише наявність брата, який загинув на війні.Ще одна новація — позбавлення відстрочки від призову працівників підприємств, установ та організацій Міноборони.