Омріяні дипломи і клятва Гіппократа: у ВНУ – перший випуск магістрів-медиків. ФОТО

23 червня 2025 року став знаковим днем для Волинського національного університету імені Лесі Українки. Уперше дипломи отримали магістри медичного факультету.Про це повідомили на сайті ВНУ.Разом із випускниками цей урочистий день розділили ректор, проректорка, декан, викладачі, батьки, друзі, а також почесні гості, провідні медики регіону.Початок медичного факультету – це історія рішучості й віри, яка уже має перші вагомі здобутки. Нині факультет – це сучасний освітній осередок, що готує фахівців за напрямами медицини, фармації, фізичної терапії, ерготерапії, а від 2024 року – і стоматології. Перший випуск – результат клопіткої кількарічної праці.Ректор Анатолій Цьось підкреслив символічність випуску, назвавши його «фронтовим», адже студенти здобували освіту в умовах повномасштабної війни. Він подякував випускникам за довіру, яку вони виявили, обравши Університет п’ять років тому, а також відзначив важливість створення медичного факультету як результату спільної роботи обласної влади, медичної спільноти та викладачів. Завдяки цій співпраці Волинь отримала потужну базу для підготовки лікарів. Ректор привітав випускників із завершенням навчання й висловив сподівання, що вони продовжать фахове зростання в інтернатурі на благо регіону та країни.«Це фронтовий випуск, – наголосив Анатолій Цьось. – Наші студенти здобували освіту в умовах війни. Дякую вам за довіру, яку ви п’ять років тому виявили до нашого Університету. Створення медичного факультету – результат спільної праці обласної влади, медичної спільноти та викладачів. Особливо вдячний нашим захисникам. Саме завдяки їм ми можемо в тилу продовжувати навчання. Вітаю випускників і щиро вірю, що ви продовжите свій фаховий шлях в інтернатурі».Привітати майбутніх лікарів прийшов і– доктор медичних наук, професор, людина, яка стояла біля витоків створення медичного факультету на базі Університету. «Ви наважились і, я сподіваюсь, не пошкодували. Ви – перші. Разом із нами ви йшли через “хащі”, створювали нову систему медичної освіти. І нам це вдалося. Тепер на вас – відповідальність за регіон, за медицину Волині. Через десять років ви станете лікарями, доцентами, професорами. А сьогодні ви вперше отримуєте диплом лікаря в Університеті»,– звернувся він до випускників.Декан факультетупідсумував ключові здобутки та запевнив: медична освіта на Волині вже стала помітною силою на національному рівні. «Ми маємо перший випуск. Ми маємо успішну акредитацію спеціальності “Медицина”. Ми маємо низку спеціальностей, які успішно реалізовуються і мають попит на ринку праці. Ми маємо цього року 95 державних місць на спеціальності охорони здоров’я. Ми маємо ресурси і можливості для розвитку та навчання», – сказав він, також побажавши магістрам професійного розвитку і здоров’я.Зі словами подяки виступила й випускниця, студдекан факультету. Її звернення стало підсумком вдячності всім, хто підтримував студентів на цьому шляху: викладачам, адміністрації, лікарям, захисникам і, звісно, батькам.Майбутні лікарі склали клятву Гіппократа – символ вірності своєму покликанню. Потім ректор Анатолій Цьось разом із деканомпід гучні оплески, щирі усмішки та сльози рідних вручили дипломи майбутнім медикам.