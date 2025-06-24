Вагнерівці тренують українських дітей у військових таборах





Про це розповів керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба, пише



Росіяни вивозять неповнолітніх українців на навчання до спеціально створених військових таборів у Росії — зокрема, до табору «Авангард» під Волгоградом.



«Цього року там проходять підготовку тисячі українських дітей віком від 14 до 17 років, переважно з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Нам вдалося врятувати кількох дітей, які пройшли через «Авангард». Зараз вони проходять реабілітацію в центрі Save Ukraine. Їм обіцяли поїздку «на море», а в результаті — вони опинилися в казармах, серед танків та військових гелікоптерів. Замість купальників — військова форма», - розповів Кулеба.



За його словами, у таборі, який курує всеросійський центр «Воїн», підлітків навчають бойової підготовки як-от встановлювати «розтяжки» з гранатами, мінувати територію, збирати й розбирати автомати, стріляти.



«Їм відкрито кажуть: «Це вам знадобиться в житті». Тренерами виступають військові інструктори, у тому числі бійці «Вагнера». У разі невдалого виконання завдань дітей карають: 150 присідань і 5 хвилин у планці — навантаження, яке не кожен дорослий витримає. З українських дітей готували солдатів для війни — проти України, проти Заходу», - додав керівник організації.



Кулеба повідомив, що нині діти, яких вдалося повернути, у безпеці, під наглядом психологів, лікарів і проходять шестимісячну реабілітацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російську приватну компанію «Вагнер» долучили до муштри українських дітей із окупованих територій.Про це розповів керівник благодійної організації Save Ukraine, пише LB.ua Росіяни вивозять неповнолітніх українців на навчання до спеціально створених військових таборів у Росії — зокрема, до табору «Авангард» під Волгоградом.«Цього року там проходять підготовку тисячі українських дітей віком від 14 до 17 років, переважно з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Нам вдалося врятувати кількох дітей, які пройшли через «Авангард». Зараз вони проходять реабілітацію в центрі Save Ukraine. Їм обіцяли поїздку «на море», а в результаті — вони опинилися в казармах, серед танків та військових гелікоптерів. Замість купальників — військова форма», - розповів Кулеба.За його словами, у таборі, який курує всеросійський центр «Воїн», підлітків навчають бойової підготовки як-от встановлювати «розтяжки» з гранатами, мінувати територію, збирати й розбирати автомати, стріляти.«Їм відкрито кажуть: «Це вам знадобиться в житті». Тренерами виступають військові інструктори, у тому числі бійці «Вагнера». У разі невдалого виконання завдань дітей карають: 150 присідань і 5 хвилин у планці — навантаження, яке не кожен дорослий витримає. З українських дітей готували солдатів для війни — проти України, проти Заходу», - додав керівник організації.Кулеба повідомив, що нині діти, яких вдалося повернути, у безпеці, під наглядом психологів, лікарів і проходять шестимісячну реабілітацію.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію