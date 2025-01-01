На Волині затримали п'яну водійку

У Ковелі патрульні зупинили нетверезу водійку, яка перевищила швидкість.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора в місті Ковель під час вимірювання швидкісного режиму за допомогою приладу TruCam патрульні зупинили автомобіль Kia за перевищення швидкості.Під час спілкування з керманичкою інспектори виявили в неї ознаки алкогольного сп’яніння. Жінка погодилася пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер. Результат виявився позитивним — прилад зафіксував 1,21 проміле.Інспектори відсторонили громадянку від керування автомобілем та склали адміністративні матеріали за:ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння);ч.1 ст.122 (Порушення швидкісного режиму) КУпАП.