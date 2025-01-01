На Волині затримали п'яну водійку
Сьогодні, 11:09
У Ковелі патрульні зупинили нетверезу водійку, яка перевищила швидкість.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора в місті Ковель під час вимірювання швидкісного режиму за допомогою приладу TruCam патрульні зупинили автомобіль Kia за перевищення швидкості.
Під час спілкування з керманичкою інспектори виявили в неї ознаки алкогольного сп’яніння. Жінка погодилася пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер. Результат виявився позитивним — прилад зафіксував 1,21 проміле.
Інспектори відсторонили громадянку від керування автомобілем та склали адміністративні матеріали за:
ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння);
ч.1 ст.122 (Порушення швидкісного режиму) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора в місті Ковель під час вимірювання швидкісного режиму за допомогою приладу TruCam патрульні зупинили автомобіль Kia за перевищення швидкості.
Під час спілкування з керманичкою інспектори виявили в неї ознаки алкогольного сп’яніння. Жінка погодилася пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер. Результат виявився позитивним — прилад зафіксував 1,21 проміле.
Інспектори відсторонили громадянку від керування автомобілем та склали адміністративні матеріали за:
ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння);
ч.1 ст.122 (Порушення швидкісного режиму) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Ердоган «послав» росію і Китай заради співпраці зі США
Сьогодні, 11:53
На Волині затримали п'яну водійку
Сьогодні, 11:09
Патрульні в Луцьку затримали п’яних дівчат на електросамокатах
Сьогодні, 10:26