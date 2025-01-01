На Волині готують до відкриття 361 пункт незламності

На Волині готують до відкриття 361 пункт незламності
На Волині проводять підготовку до можливих наслідків російських масованих ракетно-дронових атак. Понад 360 мобільних і стаціонарних пунктів незламності, облаштованих із 2023 року, розгортатимуть у випадку необхідності.

Про це 6 жовтня стало відомо під час оперативної наради під головуванням начальника ОВА, пише Суспільне.

Як розповів начальник управління цивільного захисту Павло Свадовський, 91 пункт будуть використовувати цілодобово у випадку надзвичайної ситуації, ще 270 пунктів переведуть у стан "Готові до відкриття": їх підготують до відкриття й використання за призначенням і потребою.

У кожному пункті незламності, додав посадовець, буде електроживлення, вода, медичні засоби, генератори, живлення для мобільних пристроїв, продукти, місця для відпочинку.

