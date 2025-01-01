На Волині готують до відкриття 361 пункт незламності





Про це 6 жовтня стало відомо під час оперативної наради під головуванням начальника ОВА, пише



Як розповів начальник управління цивільного захисту Павло Свадовський, 91 пункт будуть використовувати цілодобово у випадку надзвичайної ситуації, ще 270 пунктів переведуть у стан "Готові до відкриття": їх підготують до відкриття й використання за призначенням і потребою.



У кожному пункті незламності, додав посадовець, буде електроживлення, вода, медичні засоби, генератори, живлення для мобільних пристроїв, продукти, місця для відпочинку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині проводять підготовку до можливих наслідків російських масованих ракетно-дронових атак. Понад 360 мобільних і стаціонарних пунктів незламності, облаштованих із 2023 року, розгортатимуть у випадку необхідності.Про це 6 жовтня стало відомо під час оперативної наради під головуванням начальника ОВА, пише Суспільне Як розповів начальник управління цивільного захисту, 91 пункт будуть використовувати цілодобово у випадку надзвичайної ситуації, ще 270 пунктів переведуть у стан "Готові до відкриття": їх підготують до відкриття й використання за призначенням і потребою.У кожному пункті незламності, додав посадовець, буде електроживлення, вода, медичні засоби, генератори, живлення для мобільних пристроїв, продукти, місця для відпочинку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію