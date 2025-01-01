Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 7-8 жовтня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 7-8 жовтня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.У вівторок, 7 жовтня, буде магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), яку зможуть відчути метеозалежні люди. У середу, 8 жовтня, також очікується магнітна буря.Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.