Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 7-8 жовтня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 7-8 жовтня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
У вівторок, 7 жовтня, буде магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), яку зможуть відчути метеозалежні люди. У середу, 8 жовтня, також очікується магнітна буря.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.
