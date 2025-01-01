Відключення світла в Україні триватимуть 23 жовтня: деталі від «Укренерго»

Відключення світла в Україні триватимуть 23 жовтня: деталі від «Укренерго»
В Україні завтра, 23 жовтня, обмежуватимуть електропостачання як для побутових споживачів, так і для промисловості.

Про це повідомляє "Укренерго" в Telegram.

"Завтра, 23 жовтня, у більшості областей України з 07:00 до 23:00 змушені будуть застосовуватися заходи обмеження споживання", - ідеться в повідомленні компанії.

Там уточнили, що для побутових споживачів введуть графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг одночасно.

При цьому для промисловості будуть діяти графіки обмеження потужності.

В "Укренерго" зазначили, що в разі зміни ситуації про це повідомлять додатково.

