Відключення світла в Україні триватимуть 23 жовтня: деталі від «Укренерго»

В Україні завтра, 23 жовтня, обмежуватимуть електропостачання як для побутових споживачів, так і для промисловості.Про це повідомляє "Укренерго" в Telegram."Завтра, 23 жовтня, у більшості областей України з 07:00 до 23:00 змушені будуть застосовуватися заходи обмеження споживання", - ідеться в повідомленні компанії.Там уточнили, що для побутових споживачів введуть графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг одночасно.При цьому для промисловості будуть діяти графіки обмеження потужності.В "Укренерго" зазначили, що в разі зміни ситуації про це повідомлять додатково.