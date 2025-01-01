Відключення світла в Україні триватимуть 23 жовтня: деталі від «Укренерго»
Сьогодні, 23:19
В Україні завтра, 23 жовтня, обмежуватимуть електропостачання як для побутових споживачів, так і для промисловості.
Про це повідомляє "Укренерго" в Telegram.
"Завтра, 23 жовтня, у більшості областей України з 07:00 до 23:00 змушені будуть застосовуватися заходи обмеження споживання", - ідеться в повідомленні компанії.
Там уточнили, що для побутових споживачів введуть графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг одночасно.
При цьому для промисловості будуть діяти графіки обмеження потужності.
В "Укренерго" зазначили, що в разі зміни ситуації про це повідомлять додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє "Укренерго" в Telegram.
"Завтра, 23 жовтня, у більшості областей України з 07:00 до 23:00 змушені будуть застосовуватися заходи обмеження споживання", - ідеться в повідомленні компанії.
Там уточнили, що для побутових споживачів введуть графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг одночасно.
При цьому для промисловості будуть діяти графіки обмеження потужності.
В "Укренерго" зазначили, що в разі зміни ситуації про це повідомлять додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Відключення світла в Україні триватимуть 23 жовтня: деталі від «Укренерго»
Сьогодні, 23:19
На Волині мати не викликала вчасно «швидку» дитині: її судили
Сьогодні, 22:43
У Луцьку три світлофори оснащені сонячними панелями
Сьогодні, 22:12
У Луцьку просять заборонити їзду на мотоциклах після 22:00
Сьогодні, 21:45
На війні загинув Герой з Волині Денис Шайко
Сьогодні, 21:14