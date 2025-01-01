У Луцьку просять заборонити їзду на мотоциклах після 22:00

У Луцьку просять заборонити їзду на мотоциклах після 22:00
У Луцьку просять заборонити пересування на мотоциклах вулицями міста після 22:00.

22 жовтня таку петицію зареєструвала Інна Білаш на платформі електронної демократії, передає "Конкурент".

З її слів, поїздки мотоциклів у нічний час, особливо після 22:00, створюють зайвий шум, заважають людям відновлювати сили та можуть ускладнювати роботу сил оборони під час комендантської години.

«У воєнний час багато громадян потребують спокою та відпочинку в нічний період. Часті поїздки мотоциклів у нічний час, особливо після 22:00, створюють зайвий шум, заважають людям відновлювати сили та можуть ускладнювати роботу сил оборони під час комендантської години. Тому пропонується заборонити рух мотоциклів після 22:00 з метою забезпечення громадського порядку, безпеки та спокою населення», – йдеться в тексті петиції.

Для того, аби петицію розглянули, вона має зібрати 300 підписів за 14 днів.

Початок збору підписів – 22 жовтня. Підписати петицію про заборону їзди на мотоциклах можна тут.

