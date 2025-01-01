У луцькій лікарні помер 13-річний хлопчик: з'явились деталі трагедії
Сьогодні, 20:38
В одній з луцьких лікарень, ввечері 20 жовтня, помер 13-річний хлопець з Рівненщини. Раніше повідомлялось, що він отруївся продуктами харчування.
Про деталі трагедії журналістам сайту «Конкурент» стало відомо з власних джерел.
До цього хлопець нібито 4 дні страждав від розладу травлення – на пронос і блювоту. Батьки, ймовірно, думали, що дитина отруїлася шаурмою.
Як зазначають джерела, спершу хлопця доправили до Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання, але там сказали, щоб його везли до інфекційної лікарні, де він і помер.
Також нам сказали, що під час розтину в хлопчика виявили гангренозний апендицит із перитонітом, який, імовірно, і призвів до смерті.
У поліції повідомили, що слідство за цим фактом триває.
