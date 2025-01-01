Росіяни закатували родину на Донеччині





Про це повідомив гендиректор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, передає



"Важка ніч. Її історія - найжахливіша історія війни. Ольга, 57 років, повинна була загинути. Куля влучила їй в обличчя, і вороги подумали, що вона мертва. Званівка Донецької області, біля Сіверська.



Ольга, її чоловік і двоє синів ховалися в підвалі від дронів. Молодший син, 32 роки, побіг за водою, і в цей момент зайшли росіяни. Добу їх катували, потім застрелили чоловіка (65 років) і старшого сина (35 років). Молодшого згодом теж знайшли мертвим", - розповів він.



Ольгу доставили до лікарні ім. Мечникова у Дніпрі. Анестезіологи цілу ніч готували її до операції.



Лікарі планують зробити пластику, ревізію рани та дістати кулю з обличчя.

