У Луцьку ввімкнули опалення для комунальних закладів: коли з'явиться тепло у квартирах

З 16 жовтня в комунальних закладах Луцька розпочали опалювальний сезон. Тепло подали в дошкільні навчальні заклади, школи й медустанови. Опалення для житлових будинків увімкнуть з 20 жовтня.Про це Суспільному розповів речник державного комунального підприємства "Луцьктепло"Наразі, з його слів, усі котельні обласного центру обладнані аварійним дизельними генераторами та когенераційними газовими установками, що забезпечуватиме теплом лучан у випадку, коли світла не буде 4 години.Згідно із санітарним регламентом, оптимальна температура у дитсадку має бути від +19 до +23 градусів, розповіла завідувачка одного з закладів дошкільної освіти у місті. Вранці 16 жовтня в приміщенні було +16 градусів."Такі термометри у нас є, у групових кімнатах, у спальнях, у музичному залі. Діти ходять на ранкову гімнастику у спортивних формах, на музичні заняття — у звичайному одязі. Має бути комфортна температура. У роздягальнях температура менша трошки може бути. Приміщення і горище утеплене", — сказала керівниця дитсадка.Приводить щоранку в дитсадок у Луцьку 4-річну доньку. Жінка розповіла: їй, як мамі важливо, щоб в дитсадку було тепло й комфортно."Дуже важливо, щоб у садочку завжди було тепло, тому що це ж діти маленькі. Ми за них переживаємо, думаємо, щоб їм було комфортно. Хочеться, щоб наші садочки завжди були теплі, щоб завжди були проконтрольовані", — зазначила лучанка.У міській дитячій поліклініці після 9:00 було відчутно тепло, розповіла педіатриня. Зранку лікарка оглянула до 20 дітей."З 9-ї уже було тепло. Безумовно, як зранку приходиш, то некомфортно. Але зараз влаштовуємо такі умови, що у нас наразі все добре. В нас комфортно", — зазначила педіатриня.Заступниця медичного директора поліклінікирозповіла: у приміщенні має бути не нижче +20°C, щоб на прийомі в спеціаліста дитина не змерзла й не застудилась."Були у нас періоди до того — холодні дні. Нам було дозволено використовувати альтернативні засоби підігріву. У підвальному приміщенні у нас є ІТП. Є утеплення з фасаду поліклініки і є частково утеплення з тильної сторони", — зазначила Наталія Кеда.Під час міжсезоння і фінальних приготувань до старту опалення у Луцьку замінили понад 2 кілометри тепломереж, зазначив речник комунального підприємства Антон Безносиков. З його слів, аварійні ситуації вносили корективи у підготовку до опалювального сезону 2025-2026."Нині залишається завершити монтаж ділянки теплової мережі навпроти гіпермаркету. По решті заходів і на котельнях, і на центральних теплових пунктах усі роботи завершено. Поки ми працюємо і в літньому режимі роботи, але при цьому додаємо витрату, щоб догріти заклади соціальної сфери", — додав речник ДКП "Луцьктепло".