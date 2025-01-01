На війні загинув Герой з Ковельської громади Роман Йовик





Віддав життя за Україну мешканець Люблинецької громади – Йовик Роман Петрович, який довгий час проживав у Ковелі, повідомляє міський голова Ковеля Ігор Чайка.



Старший стрілець-оператор стрілецького відділення стрілецького батальйону, солдат Йовик Роман Петрович загинув 11 березня 2025 року поблизу населеного пункту Козача Локня Курської області.

Громадянська панахида за загиблим воїном відбудеться на площі Героїв Майдану о 13:00.



Нагадаємо, 17 жовтня Ковельська громада буде прощатися також з двома полеглими ковельчанами: Олександром Гнатюком та Ігорем Карпуком.

Поховають Захисників на Алеї Героїв міського кладовища.

Вічна пам’ять і слава Героям!

