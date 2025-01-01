На війні загинув Герой з Ковельської громади Роман Йовик

На війні загинув Герой з Ковельської громади Роман Йовик
Ковельська громада буде прощатися у п’ятницю, 17 жовтня, із ще з одним Захисником

Віддав життя за Україну мешканець Люблинецької громади – Йовик Роман Петрович, який довгий час проживав у Ковелі, повідомляє міський голова Ковеля Ігор Чайка.

Старший стрілець-оператор стрілецького відділення стрілецького батальйону, солдат Йовик Роман Петрович загинув 11 березня 2025 року поблизу населеного пункту Козача Локня Курської області.
Громадянська панахида за загиблим воїном відбудеться на площі Героїв Майдану о 13:00.

Нагадаємо, 17 жовтня Ковельська громада буде прощатися також з двома полеглими ковельчанами: Олександром Гнатюком та Ігорем Карпуком.
Поховають Захисників на Алеї Героїв міського кладовища.
Вічна пам’ять і слава Героям!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні загинув Герой з Ковельської громади Роман Йовик
Сьогодні, 21:45
У Луцьку ввімкнули опалення для комунальних закладів: коли з'явиться тепло у квартирах
Сьогодні, 21:15
На Волині діють екстренні графіки аварійного відключення світла
Сьогодні, 20:39
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 17 жовтня
Сьогодні, 20:00
На Покровському напрямку українські військові звільнили майже 183 км² території
Сьогодні, 19:10
Медіа
відео
1/8