66 жителів Луцької громади отримають компенсації за пошкоджене майно
На відновлення та ремонт квартир у Луцькій міськраді виділили понад 1,192 млн грн.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету у четвер, 16 жовтня, передає misto.media.

Всього у списку — 66 мешканців.

До переліку увійшли жителі таких вулиць:
вул. Андрія Марцинюка;

просп. Відродження;

вул. Вячеслава Хурсенка;

вул. Героїв рятувальників;

вул. Гулака-Артемовського;

вул. Гущанська;

вул. Євгена Коновальця;

вул. Зоряна;

вул. Івана Огієнка;

вул. Ківерцівська;

вул. Клима Савура;

вул. Івана Кожедуба;

вул. Коперника;

вул. Монопольна;

вул. Ніла Хасевича;

вул. Озерецька;

просп. Грушевського;

вул. Саперів;

просп. Соборності;

вул. Стрілецька;

с. Прилуцьке, вул. Міхновського.

Найменша сума компенсації — 319 грн, найбільша — 112, 877 тис. грн.

У вересні компенсації надали 108 лучанам, сума становила 2,4 млн грн.

Нагадаємо, від початку літа відбулося 7 масованих російських атак на Луцьк. Перша була у ніч на 6 червня, друга — 9 липня, третя — 12 липня, четверта — 21 серпня, п’ята — 30 серпня, шоста — 3 вересня, сьома — у ніч на 10 вересня.

