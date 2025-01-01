66 жителів Луцької громади отримають компенсації за пошкоджене майно
Сьогодні, 22:46
На відновлення та ремонт квартир у Луцькій міськраді виділили понад 1,192 млн грн.
Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету у четвер, 16 жовтня, передає misto.media.
Всього у списку — 66 мешканців.
До переліку увійшли жителі таких вулиць:
вул. Андрія Марцинюка;
просп. Відродження;
вул. Вячеслава Хурсенка;
вул. Героїв рятувальників;
вул. Гулака-Артемовського;
вул. Гущанська;
вул. Євгена Коновальця;
вул. Зоряна;
вул. Івана Огієнка;
вул. Ківерцівська;
вул. Клима Савура;
вул. Івана Кожедуба;
вул. Коперника;
вул. Монопольна;
вул. Ніла Хасевича;
вул. Озерецька;
просп. Грушевського;
вул. Саперів;
просп. Соборності;
вул. Стрілецька;
с. Прилуцьке, вул. Міхновського.
Найменша сума компенсації — 319 грн, найбільша — 112, 877 тис. грн.
У вересні компенсації надали 108 лучанам, сума становила 2,4 млн грн.
Нагадаємо, від початку літа відбулося 7 масованих російських атак на Луцьк. Перша була у ніч на 6 червня, друга — 9 липня, третя — 12 липня, четверта — 21 серпня, п’ята — 30 серпня, шоста — 3 вересня, сьома — у ніч на 10 вересня.
