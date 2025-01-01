17 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначає журналістка Оксана Петрук (на фото).
17 жовтня також день народження святкує уродженець Володимир, народний депутат України ІІІ-VI вікон, голова "Асоціації медиків-офіцерів запасу" Сергій Шевчук, начальник управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації Олександр Блащук.
Також, 17 жовтня день ангела у Вероніки, Володимира, Павла, Петра, Степана.
ВолиньPost вітає всіх іменників та бажає здоров'я, щастя, злагоди у родині, творчого народження та професійних успіхів!
17 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день боротьби з бідністю. Цей день було проголошено ООН 1992 року, хоча його витоки сягають 1987 року, коли у Парижі проходила перша міжнародна акція проти бідності, ініційована активістами соціальної справедливості.
