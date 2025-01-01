Курс валют на 17 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 17 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 17 жовтня. Так, порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 13 копійок і становить 41,63 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 41,63 (-13 коп.)

Курс євро
1 євро — 48,52 (-1 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,41 (+1 коп.)

