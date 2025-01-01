Переговори Трампа і Путіна у Будапешті: як відреагував Орбан

Скандальний угорський прем’єр і «друг Путіна» Віктор Орбан відреагував на заяву Дональда Трампа, що той зустрінеться з російським диктатором у Будапешті.

Про це Орбан написав у дописі на платформі Х.

Він назвав потенційну зустріч «чудовою новиною».

«Запланована зустріч президентів Америки та Росії — це чудова новина для миролюбних народів світу. Ми готові», — заявив угорський прем’єр.

Натомість представник Путіна на переговорах зі США, уродженець Києва Кирило Дмитрієв одразу полестив Орбану, перепостивши його повідомлення і додавши від себе, що нібито «Угорщина завжди була голосом розуму та миротворцем у Європі».

