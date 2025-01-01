Переговори Трампа і Путіна у Будапешті: як відреагував Орбан

Скандальний угорський прем’єр і «друг Путіна»відреагував на заяву, що той зустрінеться з російським диктатором у Будапешті.Про це Орбан написав у дописі на платформі Х.Він назвав потенційну зустріч «чудовою новиною».«Запланована зустріч президентів Америки та Росії — це чудова новина для миролюбних народів світу. Ми готові», — заявив угорський прем’єр.Натомість представникна переговорах зі США, уродженець Києваодразу полестив Орбану, перепостивши його повідомлення і додавши від себе, що нібито «Угорщина завжди була голосом розуму та миротворцем у Європі».