Як на Волині надають паліативну допомогу

паліативної медицини нині перебувають 49 пацієнтів. У медзакладі можуть розмістити до пів сотні хворих.



Це — єдиний на Волині заклад, де надають паліативну допомогу людям із важкими та невиліковними хворобами, розповіла Наталія Віслогузова.



До Ковельського центру приїжджають пацієнти з усієї Волині. Окрім паліативної, тут можна отримати реабілітаційну та амбулаторну допомогу.



У відділенні, розрахованому на 50 ліжкомісць, перебувають люди, яким потрібне цілодобове спостереження і догляд. Пацієнти можуть залишатися у стаціонарі до 25 днів, але якщо їхній стан погіршується, термін продовжують



"Родичі не платять нічого, бо у нас зараз не можна довго тримати. Лікуються важкохворі, онкохворі 3-4 стадії, хронічні захворювання серцева-судинної і дихальної систем, після інсультів, важких травм, неврологічних хвороб, цукровий діабет важка форма. Контактуємо з родичами хворих, їх теж навчаємо догляду", — каже завідувачка відділення Тамара Божик.



Пацієнтка Людмила розповіла, що перебуває у центрі майже тиждень.



"У мене дуже тяжке захворювання, рак наднирника і від цього в мене підвищився кортизол. Я задоволена, що сюди потрапила, бо мені набагато краще. Лікувалася я 9 місяців в Німеччині, але плани помінялися. Тут дівчата постійно приходять, підтримують. Я отримала більше, ніж очікувала", — говорить жінка.



У відділенні працюють троє лікарів, 13 медсестер і 16 санітарок. Лікарка Надія Федорчук опікується дванадцятьма хворими. Працювати, каже, важко морально.



"Лежать хворі з різною патологією, після інсультні, з серцевою патологією. І спілкуємося і заспокоюємо, даємо надію на краще. Підтримуємо хворих психологічно, бо добре слово також лікує.", — зазначає вона.



Молодша медична сестра Галина Черняк додає, що основне завдання персоналу — забезпечити пацієнтам комфорт.



"Найперша наша допомога, це щоб пацієнти були чистенькі, доглянуті, допомагаємо годувати їх, допомагаємо памперси поміняти. В кожного різний характер. Треба знайти підхід до людини. Головне, щоб не обідити.", — розповідає Галина.



З березня цього року у медзакладі надають не лише паліативну допомогу, а й реабілітаційну, амбулаторну, говорить директорка центру Наталія Віслогузова. Тут працюють чотири фізичні терапевти та три ерготерапевти, каже лікарка Олена Косячова. Щодня реабілітацію проходять орієнтовно пів сотні пацієнтів.



"Це захворювання опорно-рухового апарату, також надається реабілітація після інсульту, велика кількість дітей зі сколіозами. З плосковальгісною деформацією. З деформацією хребта. Це все безкоштовно для пацієнтів завдяки договору з НСЗУ", — розповіла лікарка фізичної та реабілітаційної медицини Олена Касячова.



За словами директорки Наталії Віслогузової, у майбутньому в центрі планують надавати реабілітаційні послуги і стаціонарно.





