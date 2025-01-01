Трамп очікує зустрічі з путіним упродовж двох тижнів

Президент США Дональд Трамп під час спілкування із журналістами конкретизував свою заяву щодо підготовки зустрічі з російським диктатором Путіним у столиці Угорщини Будапешті.

Як пише "Укрінформ", господар Білого дому очікує, що це станеться "досить швидко, упродовж двох тижнів або близько до того".

Натомість переговори державного секретаря Марко Рубіо з очільником російського МЗС Лавровим мають відбутися "дуже скоро": вони "вже, можливо, домовилися про місце і час, бо встигли поговорити".

Організацією саміту Трампа і Путіна буде займатися прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який вже встиг висловити задоволення з цього приводу. До процесу урегулювання російсько-української війни, за словами президента США, також залучені Джей Ді Венс та Стівен Віткофф.

Трамп сподівається, що війна в Україні стане "дев'ятою, яку він зупинить".

