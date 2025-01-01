Сповістили про загибель волинянина, який вважався зниклим безвісти

Ще одна сумна звістка надійшла у Доросинівську громаду на Волині - підтвердили загибель Сергія Сітовського з села Немир, який вважався зниклим безвісти.

Про це громада повідомила у фейсбуці.

Сергій Андрійович Сітовський народився 21 березня 1991 року в селі Немир.

Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув 19 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання, пов'язаного із захистом Батьківщини в районі населеного пункту Улакли, Волноваського району Донецької області.

«Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого Героя, друзям, побратимам. Нехай добрий, світлий спомин про нашого Героя назавжди залишиться у нашій пам’яті! Вічна пам’ять і слава українському Воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас», - зазначили у громаді.

Про дату та час зустрічі Героя повідомлять згодом.

На території громади оголошена триденна жалоба з 16 по 18 жовтня 2025 року.

