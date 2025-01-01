Народному депутатові Шевченку оголосили ще одну підозру: цього разу у «відмиванні» понад 9 млн грн





Про це повідомили Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), пише



Правоохоронці не називають імені підозрюваного, але джерело hromadske повідомило, що йдеться про депутата Євгенія Шевченка, якого також підозрюють у державній зраді.



За даними слідства, парламентар привласнив кошти приватного товариства, пообіцявши його представникам допомогти отримати дозвіл перевезти мінеральні добрива за кордон. Депутат отримав гроші на рахунок близької людини. Разом із тим з’ясувалося, що він ніякої законної допомоги не надавав, а гроші залишив собі.



Аби приховати незаконне походження коштів, парламентар розробив схему їх легалізації.



Спочатку суму в понад 9 мільйонів гривень перерахували на рахунки юридичної компанії, що належить близькому родичу депутата, під виглядом оплати за надання правових послуг. Надалі частину цих коштів перевели на інший рахунок та витратили на придбання двох автомобілів преміумкласу — BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG.



Згодом підозрюваний почав відкрито користуватися цими автівками, створюючи видимість ніби вони були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності.



Депутату оголосили підозру в легалізації коштів, одержаними злочинним шляхом — ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України. За це загрожує від п’яти до восьми років за ґратами.



Більше про підозри Шевченку



У листопаді 2024 року депутатові Євгенію Шевченку повідомили про підозру в держзраді після того, як він закликав президента України Володимира Зеленського почати «діалог» із росією.



Слідчі з’ясували, що депутат почав завдавати шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України ще до початку повномасштабного вторгнення рф.



Окрім того, Шевченко неодноразово їздив до Білорусі, де зустрічався із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком. А його близькі родичі, за даними слідства, вели активний бізнес із представниками Білорусі.



У липні цього року Шевченку повідомили про нову підозру. За даними слідства, він видурював гроші в однієї з українських компаній, яка купувала мінеральні добрива в Білорусі. Так, прикриваючись зв’язками в цій країні, Шевченко створював штучні перешкоди під час доставлення товарів в Україну, а за їхнє усунення вимагав хабар розміром 14,5 мільйона гривень.



Тепер народного депутата обвинувачують у:



державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України);



державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України);



шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).



Санкції статей передбачають покарання у вигляді аж до довічного ув’язнення з конфіскацією майна. З листопада 2024 року обвинувачений перебуває у слідчому ізоляторі.

