Під час лікування зупинилося серце військового з Волині

Микола Пахля.



Про це повідомила Рожищенська міськрада.



У Рожищенській міськраді висловили щирі співчуття рідним і близьким померлого. Це непоправна втрата для родини та громади.



У військового залишилися дружина, двоє дітей та матір.



У Рожищенській громаді оголошено дні жалоби з 17 по 19 жовтня.



Про час і дату поховання повідомлять згодом. «Вічна пам’ять і шана військовому!» - зазначили у мерії.





