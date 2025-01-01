Під час лікування зупинилося серце військового з Волині
Сьогодні, 10:04
Раптово, під час лікування, помер 42-річний військовослужбовець із села Ольганівка – Микола Пахля.
Про це повідомила Рожищенська міськрада.
У Рожищенській міськраді висловили щирі співчуття рідним і близьким померлого. Це непоправна втрата для родини та громади.
У військового залишилися дружина, двоє дітей та матір.
У Рожищенській громаді оголошено дні жалоби з 17 по 19 жовтня.
Про час і дату поховання повідомлять згодом. «Вічна пам’ять і шана військовому!» - зазначили у мерії.
