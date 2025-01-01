Під час лікування зупинилося серце військового з Волині

Раптово, під час лікування, помер 42-річний військовослужбовець із села Ольганівка – Микола Пахля.

Про це повідомила Рожищенська міськрада.

У Рожищенській міськраді висловили щирі співчуття рідним і близьким померлого. Це непоправна втрата для родини та громади.

У військового залишилися дружина, двоє дітей та матір.

У Рожищенській громаді оголошено дні жалоби з 17 по 19 жовтня.

Про час і дату поховання повідомлять згодом. «Вічна пам’ять і шана військовому!» - зазначили у мерії.

