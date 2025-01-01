Російська агентка намагалася підірвати авто у Дніпрі. Її затримали

Працівники СБУ затримали агентку рф, якаполіцейського у Дніпрі.Про це у телеграмі повідомила СБУ.Контррозвідка Служби безпеки зірвала ще одну спробу спецслужб рф здійснити теракт у Дніпрі. За результатами дій на випередження у прифронтовому місті затримано російську агентку, яка готувала підрив авто посадовця Національної поліції.Співробітники СБУ затримали фігурантку «на гарячому», коли вона заклала саморобний вибуховий пристрій (СВП) під автомобіль правоохоронця в одному з житлових районів міста.У момент затримання російські спецслужбісти намагалися дистанційно активувати вибухівку, щоб підірвати авто разом зі своєю поплічницею. Втім, контррозвідка СБУ завчасно нейтралізувала СВП і запобігла його детонації.За матеріалами справи, зловмисницею виявилася 38-річна наркозалежна з Харкова, яка потрапила до уваги окупантів, шукаючи «гроші на дозу» в Телеграм-каналах.Після вербування куратор з рф відрядив її до Дніпра, де вона спочатку забрала зі схрону споряджену вибухівку, заховану в рюкзак. Потім жінка за координатами рашиста попрямувала на місце закладки СВП.Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт).Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.СБУ нагадує, що якщо вас чи ваших знайомих намагаються завербувати ворожі спецслужби – повідомляйте про це в чат-бот СБУ «Спали» ФСБшника» t.me/spaly_fsb_bot (http://t.me/spaly_fsb_bot).