Російська агентка намагалася підірвати авто у Дніпрі. Її затримали

Російська агентка намагалася підірвати авто у Дніпрі. Її затримали
Працівники СБУ затримали агентку рф, яка намагалася підірвати авто поліцейського у Дніпрі.

Про це у телеграмі повідомила СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки зірвала ще одну спробу спецслужб рф здійснити теракт у Дніпрі. За результатами дій на випередження у прифронтовому місті затримано російську агентку, яка готувала підрив авто посадовця Національної поліції.

Співробітники СБУ затримали фігурантку «на гарячому», коли вона заклала саморобний вибуховий пристрій (СВП) під автомобіль правоохоронця в одному з житлових районів міста.

У момент затримання російські спецслужбісти намагалися дистанційно активувати вибухівку, щоб підірвати авто разом зі своєю поплічницею. Втім, контррозвідка СБУ завчасно нейтралізувала СВП і запобігла його детонації.

За матеріалами справи, зловмисницею виявилася 38-річна наркозалежна з Харкова, яка потрапила до уваги окупантів, шукаючи «гроші на дозу» в Телеграм-каналах.

Після вербування куратор з рф відрядив її до Дніпра, де вона спочатку забрала зі схрону споряджену вибухівку, заховану в рюкзак. Потім жінка за координатами рашиста попрямувала на місце закладки СВП.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

СБУ нагадує, що якщо вас чи ваших знайомих намагаються завербувати ворожі спецслужби – повідомляйте про це в чат-бот СБУ «Спали» ФСБшника» t.me/spaly_fsb_bot (http://t.me/spaly_fsb_bot).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зрадники, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку патрульні зловили двох водіїв без прав
Сьогодні, 11:06
ЗСУ зупинили весняно-літній наступ РФ, на кількох напрямах ворог відходить, - Генштаб
Сьогодні, 10:49
Російська агентка намагалася підірвати авто у Дніпрі. Її затримали
Сьогодні, 10:25
У Волинській дитячій лікарні відкрили оновлене укриття
Сьогодні, 10:15
Під час лікування зупинилося серце військового з Волині
Сьогодні, 10:04
Медіа
відео
1/8