У Волинській дитячій лікарні відкрили оновлене укриття





Капітальний ремонт тривав 2 роки, розповіла Ірина Горавська.



З її слів, проєкт включав дві важливі складові — це гідроізоляція будівлі зовні з подальшим благоустроєм території й друга — це капітальний ремонт внутрішніх приміщень.



"Спочатку треба було реалізувати проєкт водовідведення з Липинського масиву, бо наша найнижча точка, і там зовсім не було водовідведення. Під час злив вся вода стікалась на територію нашого об’єднання, вона вся просто механічно потрапляла в підвальні приміщення і сховище", — каже Ірина Горавська.



Щоб надавати якісні медичні послуги під час повітряної тривоги, в сховищі обладнали операційну, маніпуляційну та палату інтенсивної терапії.



"У нас обладнане відділення реанімації, де ми можемо надавати допомогу діткам в критичних станах. Ми маємо всю апаратуру і можливість завозити діток з каталками", — говорить анестезіологиня Надія Катаман.



Ковельчанка Надія щороку приїздить із семирічним сином Артуром в обласну дитячу лікарню обстежити зір.



"Так, як тривоги дуже часто. Діти налякані, це правда, і їх потрібно на щось відволікати. Як були зимою, була сирість, дітям було холодно, ми брали халати, теплі костюми", — каже Надія Магдисюк.



Аби дітям було комфортного в укритті — тут облаштували ігровий та освітній простори.



