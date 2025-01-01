У Волинській дитячій лікарні відкрили оновлене укриття
Сьогодні, 10:15
У Волинській дитячій клінічній лікарні, яка розрахована на 300 пацієнтів, відкрили оновлене укриття площею 700 метрів квадратних. Ремонт у головному корпусі обласної дитячої лікарні профінансували з обласного бюджету, кошторисна вартість проєкту — понад 20 мільйонів гривень.
Капітальний ремонт тривав 2 роки, розповіла Суспільному керівниця обласного територіального медоб’єднання захисту материнства і дитинства Ірина Горавська.
З її слів, проєкт включав дві важливі складові — це гідроізоляція будівлі зовні з подальшим благоустроєм території й друга — це капітальний ремонт внутрішніх приміщень.
"Спочатку треба було реалізувати проєкт водовідведення з Липинського масиву, бо наша найнижча точка, і там зовсім не було водовідведення. Під час злив вся вода стікалась на територію нашого об’єднання, вона вся просто механічно потрапляла в підвальні приміщення і сховище", — каже Ірина Горавська.
Щоб надавати якісні медичні послуги під час повітряної тривоги, в сховищі обладнали операційну, маніпуляційну та палату інтенсивної терапії.
"У нас обладнане відділення реанімації, де ми можемо надавати допомогу діткам в критичних станах. Ми маємо всю апаратуру і можливість завозити діток з каталками", — говорить анестезіологиня Надія Катаман.
Ковельчанка Надія щороку приїздить із семирічним сином Артуром в обласну дитячу лікарню обстежити зір.
"Так, як тривоги дуже часто. Діти налякані, це правда, і їх потрібно на щось відволікати. Як були зимою, була сирість, дітям було холодно, ми брали халати, теплі костюми", — каже Надія Магдисюк.
Аби дітям було комфортного в укритті — тут облаштували ігровий та освітній простори.
