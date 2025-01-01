На випадок блекауту: скільки готівки треба мати вдома українцям





Про це



В Центрі стратегічних комунікацій пояснили, скільки готівки треба мати вдома на випадок блекауту та про які ще речі треба подбати заздалегідь.



Яку суму мати вдома на випадок блекауту

Фахівці рекомендують створити готівковий запас з розрахунку на один-два тижні. Тобто, якщо родина витрачає на повсякденні потреби в середньому 1 000 грн, то оптимально відкласти у фінансову "аварійну валізу" близько 10 000-15 000 грн.



Бажано, щоб ця сума складалася з купюр різного номіналу. Адже дрібними грошима зручніше розраховуватися у громадському транспорті, магазинах, на ринках та у сфері послуг, де часто потрібна решта.



Які ще речі необхідно підготувати



Крім готівкового резерву, українцям радять подбати про те, що допоможе комфортніше і безпечніше пережити можливі відключення світла. Зокрема це:



Зв'язок. Запишіть усі контакти на папері на випадок, якщо батарея телефону розрядиться, розкажіть дітям, де зберігаються ці записи.



Аптечка. Зберіть усі ліки постійного вжитку, а також базові засоби від застуди.



Документи. Зберігайте у водонепроникному пакеті копії паспортів, ІПН, медичних довідок тощо.



Вода та їжа. Оптимально створити запас питної (3 літри на людину) та технічної (10-12 літрів) води. Також закупіть продукти з тривалим терміном зберігання — крупи, консерви, горіхи, сухофрукти, шоколад.



Джерела тепла. Це можуть бути грілки (електричні, водяні, каталітичні, хімічні). Якщо є можливість — придбайте генератор, який дозволить використовувати електричні обігрівачі та й взагалі вирішить багато проблем, які виникають через відключення світла.



Проте варто враховувати, що генератори можна встановлювати лише на відкритому повітрі, не ближче 6 метрів від вікон.



В Центрі стратегічних комунікацій також рекомендують українцям заздалегідь подбати про утеплення квартир та будинків — ліквідувати щілини у вікнах та дверях за допомогою герметика, посилити ефект опалення, встановивши тепловідбивні екрани за радіаторами тощо.

