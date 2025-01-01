Чи можна збирати сухостій, гілля на узбіччі: що каже закон





Проте, як виявляється, бажання «просто взяти» те, що лежить під ногами, суперечить чинному законодавству України, передає



Правовий парадокс: чому не можна збирати сухостій



З погляду здорового глузду, збирання повалених гілок — це фактично очищення території та благоустрій, що запобігає гниттю деревини. Однак, як стверджують знавці, згідно з українським законодавством, ця діяльність є незаконною і може нести за собою цивільну, а в деяких випадках навіть кримінальну відповідальність.



Стаття 105 Лісового кодексу України та пов’язані з нею норми чітко регламентують, що заготівлею дров та очищенням лісів від сухостою мають займатися лише спеціальні служби (лісництва). Якщо людина приходить і самовільно ріже або стягує деревину, особливо якщо це дерево відрізане з коренем (навіть якщо воно було сухе), це розцінюється як незаконна діяльність.



Згідно з новими нормами, прийнятими останніми роками, на будь-які заготовлені дрова (навіть якщо вас не спіймали на місці) мають бути документи. Це стосується як зберігання палива на подвір’ї, так і його перевезення. Якщо ви перевозите дрова в багажнику чи навіть на підводі, і не можете пред’явити документи, що підтверджують їхнє законне походження (купівлю в офіційному лісництві), вас можуть оштрафувати.



Лісгоспи зазначають, що основна мета цих норм — боротьба з особами, які масово займаються незаконною вирубкою та продажем деревини. Теоретично, «діда чи бабусю» на велосипеді з кількома гілляками можуть просто попередити.



Проте, закон залишається законом, і вже були прецеденти, коли до громадян, які везли невелику кількість заготовленої деревини, виникали питання з боку контролюючих органів. Фактично, дуже важко довести, що ти підібрав гілку, яка валялася на землі, а не зрізав її з пенька, що є самовільною порубкою. Крім того, ви можете бути звинувачені в нецільовому використанні або завданні шкоди лісництву (забравши «їхню» деревину).



Таким чином, незважаючи на об’єктивні економічні труднощі, високі ціни на дрова та необхідність готуватися до холодної зими (а синоптики вже обіцяють нічні температури до 0…−3 градусів), збирання дров на узбіччі є незаконним.



Законодавство чітко вимагає — дрова мають заготовлюватися відповідними службами, а громадяни повинні їх купувати. Тому, готуючись до зими, краще мати альтернативний, законний запасний варіант опалення, пам’ятаючи, що уряд затвердив ціну на газ на поточному рівні до 31 березня, але водночас закликає до максимальної економії.

