Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 17 жовтня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 16–18 жовтня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.У п’ятницю, 17 жовтня, сонячна активність посилиться до К-індексу 6 (червоний рівень), що відповідає сильній магнітній бурі.Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.