Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 17 жовтня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 16–18 жовтня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У п’ятницю, 17 жовтня, сонячна активність посилиться до К-індексу 6 (червоний рівень), що відповідає сильній магнітній бурі.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.
