Трамп анонсував зустріч із Путіним в Угорщині

Президент СШАзаявив, що він та російський диктаторнезабаром проведуть нову особисту зустріч в Будапешті.Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.Судячи з поста Трампа, Путін безсоромно лестив американському президентові і «сипав» компліментами».«Я щойно завершив телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, і він був дуже продуктивним. Президент Путін привітав мене та Сполучені Штати з великим досягненням миру на Близькому Сході — тим, про що, як він сказав, мріяли віками. Я дійсно вважаю, що успіх на Близькому Сході допоможе нам у переговорах щодо досягнення закінчення війни між Росією та Україною», — написав Трамп.Також Путін не забув підлеститися до першої леді, Меланії Трамп.«Президент Путін подякував Першій леді, Меланії, за її участь у роботі з дітьми. Він був дуже вдячний і сказав, що це буде продовжено», — сказав Трамп, очевидно, маючи на увазі роль своєї дружини в поверненні викрадених Росією українських дітей.Також глава Білого дому похвалився, що вони з Путіним присвятили значну частину розмови питанням торгівлі між Росією та Сполученими Штатами після закінчення війни з Україною.За словами Трампа, до цього відбудеться зустріч високопоставлених делегацій Росії та США, яка запланована на наступний тиждень. З американського боку її очолить держсекретар Марко Рубіо. Місце цієї зустрічі буде визначено пізніше.Далі Трамп анонсував, що зустрінеться з російським диктатором в гостях у його угорського «друга» і критика України Орбана — у Будапешті.