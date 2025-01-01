У місті на Волині подорожчали опалення та гаряча вода





Журналісти сайту



Востаннє у Нововолинську підвищували вартість опалення та гарячої води у 2024 році, і діяв тариф згідно з рішенням виконавчого комітету у період з 1-го жовтня 2024-го року до 30-го вересня 2025-го року.



Нові тарифи набули чинності з 1-го жовтня 2025-го року. Згідно з пунктом 5 цього рішення, застосують економічно обґрунтовані тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води для усіх споживачів (крім населення).



Вартість теплової енергії та гарячої води буде фіксованою до 30-го вересня 2026-го року.



Таким чином, відповідно до Рішення про встановлення економічно обґрунтованих тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води (від 18 вересня 2025 року м. Нововолинськ № 846):



Тариф для релігійних організацій збільшиться на 5,4%: з 4107,67 гривень зросте до 4329,19 гривень.



Для бюджетних установ вартість з 4192,03 гривень зросте на 5,1%: до 4406,03 гривень.



Для інших споживачів вартість зміниться на 4,33%: з 4280 гривень зросте до 4465,17 гривень.



За послуги гарячої води за умови підключення рушникосушильників нововолинці сплачуватимуть на 14,12% більше: 239,51 гривень за кубометр з ПДВ замість 209,88 гривень, як було напередодні.



Тариф на послугу з постачання гарячої води за умови відсутності рушникосушильників зросте на 14,57%: з 205,79 гривень зросте до 235,77 гривень за метр кубічний для населення, та з 304,10 гривень до 309,85 гривень для інших споживачів.

