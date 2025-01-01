На Волині діють екстренні графіки аварійного відключення світла

На Волині діють екстренні графіки аварійного відключення світла
О 18:30 16 жовтня у Волинській області ввели у дію екстрені графіки аварійного відключення електроенергії.

Про це повідомили у "Волиньобленерго". Обмеження запровадили згідно розпорядження НЕК "Укренерго".

Переглянути інформацію про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі або селі можна на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.

Також енергетики додали, що графіки аварійних відключень застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі.

У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це — аварійна ситуація. Натомість погодинні графіки мають чіткі часові рамки.

