На Волині діють екстренні графіки аварійного відключення світла
Сьогодні, 20:39
О 18:30 16 жовтня у Волинській області ввели у дію екстрені графіки аварійного відключення електроенергії.
Про це повідомили у "Волиньобленерго". Обмеження запровадили згідно розпорядження НЕК "Укренерго".
Переглянути інформацію про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі або селі можна на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.
Також енергетики додали, що графіки аварійних відключень застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі.
У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це — аварійна ситуація. Натомість погодинні графіки мають чіткі часові рамки.
