На Покровському напрямку українські військові звільнили майже 183 км² території





Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише



Українські військові продовжують проводити як стабілізаційні та контрдиверсійні заходи, зокрема у Покровську та його околицях, так і заходи активної оборони.



Загалом із 21 серпня Сили оборони знешкодили щонайменше 13 945 російських окупантів. Серед них 8402 — безповоротні, 5419 — поранені, 124 — полонені.



За час операції воїни ЗСУ також звільнили 182,8 км² території Покровського району, а ще 230,1 км² — зачистили від диверсантів.



За цей час окупанти втратили 1289 одиниць озброєння і військової техніки, серед них 32 танки, 101 ББМ, 154 артсистеми, 5 РСЗВ, 435 одиниць автотранспорту, 562 — мототехніки, а також понад 4000 дронів.



Ситуація на Покровському напрямку



У серпні 1 корпус Національної гвардії «Азов» зайняв смугу оборони на Покровському напрямку після того, як окупанти посилили там наступ.



Зрештою, українські військові «зрізали» виступ окупаційних сил рф під Добропіллям. Зокрема, протягом минулого місяця вдалося зачистити населені пункти Донецької області Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.



Однак речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов казав hromadske наприкінці серпня, що в нижній частині виступу ще присутні росіяни.

