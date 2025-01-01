Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 17 жовтня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 17 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 17 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 17 жовтня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 11-13° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14° тепла.

