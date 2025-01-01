В Ірландії вбили 17-річного українця

У столиці Ірландії Дубліні від ножового поранення загинув 17-річний хлопець з України.

Про це повідомляє The Irish Times, передає Укрінформ.

Інцидент стався в середу, 15 жовтня, в житловому комплексі Grattan Wood, у центрі екстреного розміщення.

Поліція та служби екстреної допомоги близько 11 години прибули на виклик про ножове поранення і виявили важкопораненого неповнолітнього українця. Попри зусилля медиків, хлопець помер на місці, повідомили правоохоронці.

Поліція затримала іншого підлітка-іноземця, але його відразу доправили в лікарню з порізами, загрози його життю немає. Крім того, до лікарні доставили жінку з порізами.

Вважається, що загиблий і поранений були знайомі. Поліція встановлює обставини нападу і причини конфлікту.

Ірландське державне агентство з питань дітей та сім'ї Tusla підтвердило, що інцидент стався в закладі, який надає допомогу особам, котрі шукають міжнародного захисту.

Тіло загиблого підлітка відправили на розтин. Результати цього дослідження допоможуть вирішити, як розслідувати справу, заявили в поліції.

