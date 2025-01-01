В Ірландії вбили 17-річного українця





Про це повідомляє The Irish Times, передає



Інцидент стався в середу, 15 жовтня, в житловому комплексі Grattan Wood, у центрі екстреного розміщення.



Поліція та служби екстреної допомоги близько 11 години прибули на виклик про ножове поранення і виявили важкопораненого неповнолітнього українця. Попри зусилля медиків, хлопець помер на місці, повідомили правоохоронці.



Поліція затримала іншого підлітка-іноземця, але його відразу доправили в лікарню з порізами, загрози його життю немає. Крім того, до лікарні доставили жінку з порізами.



Вважається, що загиблий і поранений були знайомі. Поліція встановлює обставини нападу і причини конфлікту.



Ірландське державне агентство з питань дітей та сім'ї Tusla підтвердило, що інцидент стався в закладі, який надає допомогу особам, котрі шукають міжнародного захисту.



Тіло загиблого підлітка відправили на розтин. Результати цього дослідження допоможуть вирішити, як розслідувати справу, заявили в поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У столиці Ірландії Дубліні від ножового поранення загинув 17-річний хлопець з України.Про це повідомляє The Irish Times, передає Укрінформ Інцидент стався в середу, 15 жовтня, в житловому комплексі Grattan Wood, у центрі екстреного розміщення.Поліція та служби екстреної допомоги близько 11 години прибули на виклик про ножове поранення і виявили важкопораненого неповнолітнього українця. Попри зусилля медиків, хлопець помер на місці, повідомили правоохоронці.Поліція затримала іншого підлітка-іноземця, але його відразу доправили в лікарню з порізами, загрози його життю немає. Крім того, до лікарні доставили жінку з порізами.Вважається, що загиблий і поранений були знайомі. Поліція встановлює обставини нападу і причини конфлікту.Ірландське державне агентство з питань дітей та сім'ї Tusla підтвердило, що інцидент стався в закладі, який надає допомогу особам, котрі шукають міжнародного захисту.Тіло загиблого підлітка відправили на розтин. Результати цього дослідження допоможуть вирішити, як розслідувати справу, заявили в поліції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію