На Волині для промисловості та бізнесу сьогодні діятимуть обмеження електропостачання





Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Волиньобленерго".



Час застосування обмежень:



- 16:00-24:00



Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.



"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", - наголошують енергетики.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі – сьогодні, 16 ЖОВТНЯ, на території Волинської області застосовуються обмеження потужності для промисловості та бізнесу.Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Волиньобленерго".Час застосування обмежень:- 16:00-24:00Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується."Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", - наголошують енергетики.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію