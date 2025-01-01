На Волині для промисловості та бізнесу сьогодні діятимуть обмеження електропостачання
Сьогодні, 16:23
У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі – сьогодні, 16 ЖОВТНЯ, на території Волинської області застосовуються обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Волиньобленерго".
Час застосування обмежень:
- 16:00-24:00
Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.
"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", - наголошують енергетики.
