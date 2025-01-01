«На щиті» повертаються додому двоє Героїв з Волині





Про це



"Солдат Гнатюк Олександр Валерійович, механік-водій 2-го штурмового відділення 4-го штурмового батальйону військової частини А4010, загинув 10 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання біля села Павлівка Пологівського району Запорізької області.



Солдат Карпук Ігор Васильович, стрілець-снайпер 1-го механізованого взводу 1-го механізованого батальйону військової частини А4689, який майже рік вважався зниклим безвісти, загинув 1 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області", - йдеться в повідомленні.



Прощання з бійцями відбудеться у п’ятницю, 17 жовтня, за таким порядком:



12:00 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;



13:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.



Поховають Захисників на Алеї Героїв міського кладовища.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «На щиті» повертаються додому двоє ковельчан.Про це повідомили у Ковельській громаді."Солдат Гнатюк Олександр Валерійович, механік-водій 2-го штурмового відділення 4-го штурмового батальйону військової частини А4010, загинув 10 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання біля села Павлівка Пологівського району Запорізької області.Солдат Карпук Ігор Васильович, стрілець-снайпер 1-го механізованого взводу 1-го механізованого батальйону військової частини А4689, який майже рік вважався зниклим безвісти, загинув 1 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області", - йдеться в повідомленні.Прощання з бійцями відбудеться у п’ятницю, 17 жовтня, за таким порядком:12:00 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;13:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.Поховають Захисників на Алеї Героїв міського кладовища.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію