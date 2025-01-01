«На щиті» повертаються додому двоє Героїв з Волині
Сьогодні, 16:03
«На щиті» повертаються додому двоє ковельчан.
Про це повідомили у Ковельській громаді.
"Солдат Гнатюк Олександр Валерійович, механік-водій 2-го штурмового відділення 4-го штурмового батальйону військової частини А4010, загинув 10 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання біля села Павлівка Пологівського району Запорізької області.
Солдат Карпук Ігор Васильович, стрілець-снайпер 1-го механізованого взводу 1-го механізованого батальйону військової частини А4689, який майже рік вважався зниклим безвісти, загинув 1 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області", - йдеться в повідомленні.
Прощання з бійцями відбудеться у п’ятницю, 17 жовтня, за таким порядком:
12:00 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
13:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховають Захисників на Алеї Героїв міського кладовища.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Ковельській громаді.
"Солдат Гнатюк Олександр Валерійович, механік-водій 2-го штурмового відділення 4-го штурмового батальйону військової частини А4010, загинув 10 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання біля села Павлівка Пологівського району Запорізької області.
Солдат Карпук Ігор Васильович, стрілець-снайпер 1-го механізованого взводу 1-го механізованого батальйону військової частини А4689, який майже рік вважався зниклим безвісти, загинув 1 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області", - йдеться в повідомленні.
Прощання з бійцями відбудеться у п’ятницю, 17 жовтня, за таким порядком:
12:00 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
13:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховають Захисників на Алеї Героїв міського кладовища.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В'їхала у приватний будинок: у Луцьку розшукали п'яну водійку, яка втекла з місця аварії
Сьогодні, 17:02
На Волині для промисловості та бізнесу сьогодні діятимуть обмеження електропостачання
Сьогодні, 16:23
«На щиті» повертаються додому двоє Героїв з Волині
Сьогодні, 16:03
Північнокорейські оператори дронів наводять удари по українських військових на Сумщині, - Генштаб
Сьогодні, 15:08