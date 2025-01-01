«На щиті» повертаються додому двоє Героїв з Волині

«На щиті» повертаються додому двоє ковельчан.

Про це повідомили у Ковельській громаді.

"Солдат Гнатюк Олександр Валерійович, механік-водій 2-го штурмового відділення 4-го штурмового батальйону військової частини А4010, загинув 10 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання біля села Павлівка Пологівського району Запорізької області.

Солдат Карпук Ігор Васильович, стрілець-снайпер 1-го механізованого взводу 1-го механізованого батальйону військової частини А4689, який майже рік вважався зниклим безвісти, загинув 1 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області", - йдеться в повідомленні.

Прощання з бійцями відбудеться у п’ятницю, 17 жовтня, за таким порядком:

12:00 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;

13:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.

Поховають Захисників на Алеї Героїв міського кладовища.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

