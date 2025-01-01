В'їхала у приватний будинок: у Луцьку розшукали п'яну водійку, яка втекла з місця аварії
Сьогодні, 17:02
У Луцьку патрульні розшукали водійку, яка вчинила ДТП та втекла з місця події.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Інспектори отримали повідомлення про автопригоду в місті Луцьку. Зі слів заявниці, керманичка автомобіля Chevrolet здійснила наїзд на зелені насадження та приватний будинок, після чого втекла з місця події.
На щастя, ніхто не постраждав, тож ми розпочали пошуки ймовірної винуватиці ДТП", - йдеться в повідомленні.
Патрульні розшукали автомобіль утікачки, встановили особу водійки та викликали її на місце події. Жінка мала явні ознаки сп’яніння й зізналася інспекторам, що вживала алкоголь після вчинення ДТП. Проте проходити огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку громадянка відмовилася.
Інспектори склали на жінку протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ст. 122-4 (Залишення місця ДТП), ч. 4 ст. 130 (Вживання алкогольних напоїв водієм після дорожньо-транспортної пригоди) та винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без страхового поліса) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Інспектори отримали повідомлення про автопригоду в місті Луцьку. Зі слів заявниці, керманичка автомобіля Chevrolet здійснила наїзд на зелені насадження та приватний будинок, після чого втекла з місця події.
На щастя, ніхто не постраждав, тож ми розпочали пошуки ймовірної винуватиці ДТП", - йдеться в повідомленні.
Патрульні розшукали автомобіль утікачки, встановили особу водійки та викликали її на місце події. Жінка мала явні ознаки сп’яніння й зізналася інспекторам, що вживала алкоголь після вчинення ДТП. Проте проходити огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку громадянка відмовилася.
Інспектори склали на жінку протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ст. 122-4 (Залишення місця ДТП), ч. 4 ст. 130 (Вживання алкогольних напоїв водієм після дорожньо-транспортної пригоди) та винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без страхового поліса) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В'їхала у приватний будинок: у Луцьку розшукали п'яну водійку, яка втекла з місця аварії
Сьогодні, 17:02
На Волині для промисловості та бізнесу сьогодні діятимуть обмеження електропостачання
Сьогодні, 16:23
«На щиті» повертаються додому двоє Героїв з Волині
Сьогодні, 16:03
Північнокорейські оператори дронів наводять удари по українських військових на Сумщині, - Генштаб
Сьогодні, 15:08