Північнокорейські оператори дронів наводять удари по українських військових на Сумщині, - Генштаб





Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, пише



Там кажуть, що північнокорейці, перебуваючи на території Курської області, здійснюють розвідку за допомогою безпілотних літальних апаратів і виявляють позиції українських Збройних сил України на Сумщині, по яких потім коригують вогонь.



Так, українські військові зафіксували переговори між північнокорейськими операторами БпЛА та особовим складом російської армії. Солдати КНДР коригували вогонь реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ.



У Генштабі вважають, що залучення військ Північної Кореї до бойових дій пов'язане з критичними російськими втратами в особовому складі та провалом наступальної операції в Сумській області.



«Збройні сили України документують усі встановлені факти участі іноземних формувань у збройній агресії. Підрозділи, залучені до агресії проти України, будуть нейтралізовані відповідно до законів та правил ведення війни», — додали в ЗСУ.



Військові КНДР у війні проти України



У жовтні 2024 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав інформацію про підготовку росією двох підрозділів із північнокорейських військових по 6 тисяч людей у кожному. Станом на січень Зеленський повідомляв, що 4 тисячі військових із Північної Кореї було знешкоджено в Курській області рф.



Українські військові розповідали, що солдати з КНДР не хотіли здаватися в полон, натомість забирали своїх побратимів чи вчиняли самогубство в разі загрози полону. Вони також не брали людей у полон — українських військових, які хотіли здатися в полон, убивали.



Попри це, українським військовим вдалося взяти в полон двох північнокорейських солдатів, на ім’я Рі та Бек. Вони самі потім заявляли, що розглядають можливість поїхати до Південної Кореї, якщо не зможуть повернутися додому.



У росії намагалися приховати участь північнокорейців у бойових діях. За даними ССО ЗСУ, у документах їх записували як тувинців. А Зеленський заявляв, що траплялися випадки випалу обличчя, аби тіла неможливо було ідентифікувати.



Однак зрештою, їхню участь у визволенні Курської області таки визнали як у КНДР, так і в росії.

