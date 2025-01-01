24-річний волинянин пропонував військовослужбовцю 2 тисячі доларів за незаконний перехід кордону





Про це



Оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки по 6-му прикордонному загону ГВЗВВБ «Захід» задокументували спробу надання неправомірної вигоди військовослужбовцю Волинського прикордонного загону.



24-річний житель Рожищенської громади з метою безперешкодного перетину державного кордону поза пунктами пропуску запропонував прикордоннику 2000 доларів США. Днями на території Ковельського району міжвідомча група правоохоронців затримала зловмисника під час безпосередньої передачі коштів охоронцю кордону.



Операцію проведено спільно зі співробітниками Волинського управління ДВБ Нацполіції, слідчими ГУНП у Волинській області, за сприяння керівництва прикордонного загону та під процесуальним керівництвом Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Під час проведення слідчих дій у затриманого вилучено 2000 доларів США, автомобіль KIA та два мобільних телефони.



Молодику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України - пропозиція або обіцянка неправомірної вигоди службовій особі. Йому обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині викрили чоловіка, який намагався дати хабар прикордоннику за незаконний перехід кордону.Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.Оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки по 6-му прикордонному загону ГВЗВВБ «Захід» задокументували спробу надання неправомірної вигоди військовослужбовцю Волинського прикордонного загону.24-річний житель Рожищенської громади з метою безперешкодного перетину державного кордону поза пунктами пропуску запропонував прикордоннику 2000 доларів США. Днями на території Ковельського району міжвідомча група правоохоронців затримала зловмисника під час безпосередньої передачі коштів охоронцю кордону.Операцію проведено спільно зі співробітниками Волинського управління ДВБ Нацполіції, слідчими ГУНП у Волинській області, за сприяння керівництва прикордонного загону та під процесуальним керівництвом Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Під час проведення слідчих дій у затриманого вилучено 2000 доларів США, автомобіль KIA та два мобільних телефони.Молодику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України - пропозиція або обіцянка неправомірної вигоди службовій особі. Йому обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію