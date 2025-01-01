Російський обстріл: 66 мешканців Луцької громади отримають компенсацію на відновлення та ремонт квартир





Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету у четвер, 16 жовтня, пише



Всього у списку — 66 мешканців.



вул. Андрія Марцинюка;



просп. Відродження;



вул. Вячеслава Хурсенка;



вул. Героїв рятувальників;



вул. Гулака-Артемовського;



вул. Гущанська;



вул. Євгена Коновальця;



вул. Зоряна;



вул. Івана Огієнка;



вул. Ківерцівська;



вул. Клима Савура;



вул. Івана Кожедуба;



вул. Коперника;



вул. Монопольна;



вул. Ніла Хасевича;



вул. Озерецька;



просп. Грушевського;



вул. Саперів;



просп. Соборності;



вул. Стрілецька;



с. Прилуцьке, вул. Міхновського.



Найменша сума компенсації — 319 грн, найбільша — 112, 877 тис. грн.



У вересні компенсації надали 108 лучанам, сума становила 2,4 млн грн.



Нагадаємо, від початку літа відбулося 7 масованих російських атак на Луцьк. Перша була у ніч на 6 червня, друга — 9 липня, третя — 12 липня, четверта — 21 серпня, п’ята — 30 серпня, шоста — 3 вересня, сьома — у ніч на 10 вересня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На відновлення та ремонт квартир у Луцькій міськраді виділили понад 1,192 млн грн.Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету у четвер, 16 жовтня, пише misto.media вул. Андрія Марцинюка;просп. Відродження;вул. Вячеслава Хурсенка;вул. Героїв рятувальників;вул. Гулака-Артемовського;вул. Гущанська;вул. Євгена Коновальця;вул. Зоряна;вул. Івана Огієнка;вул. Ківерцівська;вул. Клима Савура;вул. Івана Кожедуба;вул. Коперника;вул. Монопольна;вул. Ніла Хасевича;вул. Озерецька;просп. Грушевського;вул. Саперів;просп. Соборності;вул. Стрілецька;с. Прилуцьке, вул. Міхновського.Найменша сума компенсації — 319 грн, найбільша — 112, 877 тис. грн.У вересні компенсації надали 108 лучанам, сума становила 2,4 млн грн.Нагадаємо, від початку літа відбулося 7 масованих російських атак на Луцьк. Перша була у ніч на 6 червня, друга — 9 липня, третя — 12 липня, четверта — 21 серпня, п’ята — 30 серпня, шоста — 3 вересня, сьома — у ніч на 10 вересня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію