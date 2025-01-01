Російський обстріл: 66 мешканців Луцької громади отримають компенсацію на відновлення та ремонт квартир
Сьогодні, 13:39
На відновлення та ремонт квартир у Луцькій міськраді виділили понад 1,192 млн грн.
Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету у четвер, 16 жовтня, пише misto.media.
Всього у списку — 66 мешканців.
вул. Андрія Марцинюка;
просп. Відродження;
вул. Вячеслава Хурсенка;
вул. Героїв рятувальників;
вул. Гулака-Артемовського;
вул. Гущанська;
вул. Євгена Коновальця;
вул. Зоряна;
вул. Івана Огієнка;
вул. Ківерцівська;
вул. Клима Савура;
вул. Івана Кожедуба;
вул. Коперника;
вул. Монопольна;
вул. Ніла Хасевича;
вул. Озерецька;
просп. Грушевського;
вул. Саперів;
просп. Соборності;
вул. Стрілецька;
с. Прилуцьке, вул. Міхновського.
Найменша сума компенсації — 319 грн, найбільша — 112, 877 тис. грн.
У вересні компенсації надали 108 лучанам, сума становила 2,4 млн грн.
Нагадаємо, від початку літа відбулося 7 масованих російських атак на Луцьк. Перша була у ніч на 6 червня, друга — 9 липня, третя — 12 липня, четверта — 21 серпня, п’ята — 30 серпня, шоста — 3 вересня, сьома — у ніч на 10 вересня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету у четвер, 16 жовтня, пише misto.media.
Всього у списку — 66 мешканців.
вул. Андрія Марцинюка;
просп. Відродження;
вул. Вячеслава Хурсенка;
вул. Героїв рятувальників;
вул. Гулака-Артемовського;
вул. Гущанська;
вул. Євгена Коновальця;
вул. Зоряна;
вул. Івана Огієнка;
вул. Ківерцівська;
вул. Клима Савура;
вул. Івана Кожедуба;
вул. Коперника;
вул. Монопольна;
вул. Ніла Хасевича;
вул. Озерецька;
просп. Грушевського;
вул. Саперів;
просп. Соборності;
вул. Стрілецька;
с. Прилуцьке, вул. Міхновського.
Найменша сума компенсації — 319 грн, найбільша — 112, 877 тис. грн.
У вересні компенсації надали 108 лучанам, сума становила 2,4 млн грн.
Нагадаємо, від початку літа відбулося 7 масованих російських атак на Луцьк. Перша була у ніч на 6 червня, друга — 9 липня, третя — 12 липня, четверта — 21 серпня, п’ята — 30 серпня, шоста — 3 вересня, сьома — у ніч на 10 вересня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку попрощались із загиблим Героєм Дмитром Лясковцем
Сьогодні, 14:12
Російський обстріл: 66 мешканців Луцької громади отримають компенсацію на відновлення та ремонт квартир
Сьогодні, 13:39
Прямі влучання 14 ракет та 37 дронів: у Повітряних силах розповіли про масовану атаку росіян
Сьогодні, 13:09