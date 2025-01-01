Прямі влучання 14 ракет та 37 дронів: у Повітряних силах розповіли про масовану атаку росіян
Сьогодні, 13:09
У ніч на 16 жовтня російська армія запустила по території України 37 ракет, з них 28 – балістичні, та 320 БпЛА різних типів. Зафіксували прямі влучання 14 ракет та 37 ударних БпЛА у 14 місцях, падіння уламків на двох локаціях.
Про це повідомили у Повітряних силах.
18 ворожих ракет локаційно втрачені, інформація уточнюється.
"У ніч на 16 жовтня (з 20:00 15 жовтня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування", – йдеться у повідомленні.
Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 357 засобів повітряного нападу. Це 37 ракет (28 із них – "балістика") та 320 БпЛА різних типів:
320 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, близько 200 із них – «шахеди»;
2 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Рязанської обл. РФ;
26 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: ТОТ АР Крим; Курська, Воронезька обл, РФ);
2 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська обл);
7 керованих авіаційних ракет Х-59.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Збито/подавлено 288 повітряних цілей:
283 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
5 керованих авіаційних ракет Х-59.
Основний напрямок удару – Полтавщина та Харківщина.
