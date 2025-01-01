У музеї на Волині оновлять експозицію через переосмислення історії

У Волинському краєзнавчому музеї оновлять розділ новітньої історії. Наразі робоча група з науковців та фахівців музейної справи готує концепцію майбутнього вигляду експозиції.Таке рішення ухвалила Робоча група з підготовки реекспозиції, повідомляє у фейсбуці Волинська облрада.До її складу увійшли провідні науковці та фахівці музейної справи головного обласного хранилища історичних артефактів. У якості почесного експерта до процесу залучено і екс-очільника Українського інституту національної пам'яті, доктора історичних наук, публіциста, політичного та громадського діячаПро актуальність переосмислення новітньої історії та її окремих періодів, з огляду на повномасштабне вторгнення, неспровоковану агресію та імперські наративи російської федерації, у своєму виступі наголосив очільник робочої групи перший заступник голови Волиньради«Наше перше засідання ми проводимо у День заснування УПА. Однак, як нещодавно з’ясувалося, на Волині, де зародилася Українська Повстанська Армія, досі не існує повноцінної експозиції, присвяченої цій героїчній сторінці історії. Є окремі осередки в урочищі Вовчак, Колківському Центрі професійної освіти, школах. Але не в головному музеї краю. Тож мусимо це змінити. І сьогоднішня наша зустріч – для обміну думками і пропозиціями щодо бачення, якою повинна бути центральна експозиція, присвячена визвольній боротьбі за незалежність, починаючи з 20-х років минулого століття, крізь Другу світову і до сьогодення», - зазначив Юрій Плоліщук.Очільниця Волинського краєзнавчого музеюпоінформувала, що кардинальних змін виставкові площі краєзнавчого музею зазнали у 1990-х роках. Була зліквідована експозиція радянського періоду. Музей почав рухатися у ногу з часом, транслюючи нову інформацію про національно-визвольні змагання, їх ключових діячів, про РУХ. Волинянам були відкриті імената інших. Вперше були широко представлені до релігійних та календарних свят етнографічні колекції із фондів Волинського краєзнавчого музею. У цей же період точково були внесені зміни до розділу Волинь у роки Великої вітчизняної війни.«Попри намагання істориків, зокрема у 2000-х, увести та використати нові матеріали, розробити тематичні блоки та розділи про Українську Повстанську Армію, трагедію Луцької тюрми, початок війни у 1939 році, зокрема змінити хронологічні рамки події, це завдання остаточно не виконано. Майбутня експозиція періоду новітньої історії у Волинському краєзнавчому музеї має відповідати результатам останніх наукових досліджень, опиратися на унікальну фондову колекцію музею, враховувати сучасний історичний дискурс, освітні та культурні запити суспільства, опиратись на сучасні технічні засоби експонування – цифровізацію та аудіовізуальні технології», - поділилася планами директорка музею.З урахуванням результатів дискусії члени робочої групи ухвалили рішення про підготовку концепції реекспозиції розділу періоду новітньої історії України та Волині, яку представлять для схвалення вже на наступному засіданні.