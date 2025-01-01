Перестало битися серце волинського журналіста Володимира Приходька

Володимира Приходька. Буквально до останнього подиху Володимир Олександрович був ефективним творцем газетних публікацій, чуйним наставником для молоді, надійним колегою…



"Володимир Приходько народився 18 березня 1949 року с. Губин на той час Локачинського району. Після десятирічки закінчив факультет журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка. І твердо став на журналістський шлях. Працював у рожищенській районній газеті «Світло жовтня», на Волинському обласному радіо, був помічником голови облвиконкому.



Згодом Володимир Приходько успішно трудився в «Радянській Волині» («Волинь», «Волинь-нова»), був заступником начальника управління в справах преси та інформації облдержадміністрації, реалізовував свої здібності у газеті «Діалог». Понад 10 років талановитий журналіст працював у «Волинській газеті», в якій став одним із лідерів. Також він виконував обов’язки відповідального секретаря облорганізації НСЖУ…



Здавалося б, планова операція… Але велике та добре серце Володимира Олександровича не витримало… Він відійшов у Вічність в одному з лікарняних закладів міста Луцька", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що ввечері 16 жовтня 2025 року труна з тілом новопреставленого буде в нижньому храмі Луцького Свято-Троїцького кафедрального собору Православної Церкви України. Наступного дня у верхньому храмі на 12.00 заплановано чин відспівування… Поховають Володимира Олександровича у м. Рожище…



У Володимира Приходька залишилися дружина Інна і 3 сини з їхніми родинами…



"Глибоко сумуємо від непоправної втрати. Добра посмішка та мудрі очі нашого журналістського побратима завжди нагадуватимуть про те, що за будь-яких обставин бути принциповим, чесним і відважним, творити добро і завжди залишатися патріотичною Людиною – це той дороговказ, який назавжди залишив по собі світлої пам’яті Володимир Олександрович", - заначають колеги.

