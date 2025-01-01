У Луцьку попрощались із загиблим Героєм Дмитром Лясковцем





Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



На відспівування військовослужбовця до храму прийшли родина, побратими, громадськість. Віддав останню шану воїну й секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.



Поховали Дмитра Лясковця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





