У Луцьку попрощались із загиблим Героєм Дмитром Лясковцем

Сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбувся чин похорону військовослужбовця Лясковця Дмитра Олександровича (20.04.1982 року народження). Герой загинув 7 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Степове Дніпропетровської області.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

На відспівування військовослужбовця до храму прийшли родина, побратими, громадськість. Віддав останню шану воїну й секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.

Поховали Дмитра Лясковця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
