На Волині зменшилася кількість хворих на грип, COVID-19 та ГРВІ

За даними рутинного епіднагляду за грипом, COVID-19 та іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ), рівень захворюваності у Волинській області є меншим визначеного епідемічного порогу на 13% і оцінюється як фоновий.Про це повідомили у Волинському обласному ЦКПХ.Впродовж 42-го тижня 2025 року (з 13 по 19 жовтня) на ГРВІ, грип та COVID-19 в області захворіло 5037 людей. Попереднього тижня було 5168 осіб, зниження захворюваності становить 2,5%. Зокрема, кількість хворих на COVID-19 зменшилася на 35% у порівнянні з минулим тижнем (39 проти 60). Діти становлять 65% від загальної кількості тих, хто захворіли.За тиждень госпіталізовано 90 осіб, серед яких 64% – діти. Із COVID-19 госпіталізовано 12 людей, зокрема, 8 дітей. Летальних випадків не зареєстровано. Від початку епідсезону проти грипу вакциновано понад тисячу волинян, зокрема 50% – із груп медичного та епідемічного ризику (люди з хронічними захворюваннями, діти та медики).Вірусологічна лабораторія нашої установи проводить дослідження з метою діагностики інфекцій дихальних шляхів та визначення різновиду респіраторних вірусів, що циркулюють на території області. Встановлено наявність штамів COVID-19, парагрипу та риновірусу.Вакцинація — найефективніший спосіб захисту від грипу протягом усього епідсезону. Вакцинуйтесь, дотримуйтесь правил особистої гігієни (часто мийте руки, уникайте торкання обличчя), зміцнюйте імунітет (збалансоване харчування, фізична активність, сон), провітрюйте приміщення, уникайте контактів із хворими та місць масового скупчення людей, одягайтеся відповідно до погоди.