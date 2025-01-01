На Дніпропетровщині загинув штаб-сержант з Волині Василь Петрик
21 жовтня, 23:08
Волинь знову зазнала втрати через російсько-українську війну.
Про загибель воїна-краянина повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.
"У нашій громаді — знову тяжка втрата. 19 жовтня 2025 року на Дніпропетровщині загинув штаб-сержант ПЕТРИК ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ,1975 року народження, житель села Березичі — доброволець, учасник АТО, кавалер орденів «За мужність» III та II ступеня", - йдеться у дописі Любешівського селищного голови Олега Куха.
Василь Миколайович з перших днів війни боронив Україну, проявивши мужність, стійкість і вірність військовому обов’язку.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідних і близьких загиблого воїна.
