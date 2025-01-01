У Луцьку військовим передали 25 автомобів, які купили за гроші з концертів хору «Гомін»

На Замковій площі у Луцьку передали першу партію автомобілів у межах збору “Народний гомін”. 25 пікапів вирушили на різні ділянки фронту, але збір триває.

Про це повідомляє Суспільне, з посиланням на пресслужбу Львівського органного залу.

Це перша половина автівок для фронту, які закупи завдяки донатам відвідувачів концертів хору “Гомін”.
Збір коштів на автомобілі для ЗСУ триває протягом всеукраїнського туру хору, організованого TEATR.org.ua. У планах — зібрати 10 мільйонів гривень.

"Історія цього великого збору, який ми назвали “Народний гомін”, почалася коли ми зібрали 1 мільйон гривень для Головного Управління Розвідки. Нам це вдалося доволі швидко, тому вирішили масштабуватися”", — розповів художній керівник колективу Вадим Яценко.
Один з пікапів поїхав і в частину офіцера групи інформації та комунікації військової частини 3053 Національної гвардії України Василя Трикуліча. “Потреба в автомобілях є завжди, бо війна триває, і авто, на жаль, розхідний матеріал. Уже сьогодні ми їдемо з автомобілем для нашого підрозділу”, — говорить нацгвардієць.
Зі слів директора Львівського органного залу Івана Остаповича, збір на авто триває. Попереду заплановані десятки концертів хору “Гомін” у різних містах України. З 6 листопада також стартує європейський тур, під час якого усі охочі зможуть долучитися до збору “Народний гомін”.
