У селі біля Луцька водій зловив ґаву і спричинив ДТП. ФОТО

Через неуважність на дорозі у селі неподалік від Луцька сталася дорожньо-транспортна пригода.Про це повідомили у патрульній поліції Волині.21 жовтня до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася у селі Забороль.З’ясувалося, що водій автомобіля Mercedes перед розворотом не зайняв крайнє положення на проїзній частині, не переконався у безпечності маневру та зіткнувся з автомобілем Mazda, який рухався у попутному напрямку.Внаслідок автопригоди транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав.На водія, який порушив правила дорожнього руху, патрульні склали протокол за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило ДТП).Другого учасника притягнули до відповідальності за ч. 1 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом без відповідних документів).