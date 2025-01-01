На війні проти України загинув син екскандидата в президенти Білорусі

Іван Усс, син кандидата в президенти Білорусі на виборах у 2010 році Дмитра Усса, загинув на війні в Україні, воюючи на боці росії.



Про це пише «Наша Ніва», повідомляє



Як вказує видання, Іван Усс у середині 2010-х був адміністратором проросійської групи «Антимайдан Мінськ» у соціальній мережі «ВКонтакте», а у 2020 році приєднався до протестів проти президента Білорусі Олександра Лукашенка і навіть відсидів 15 діб за участь у протестному марші.



Цьогоріч 17 січня чоловік підписав контракт із російською армією. За даними «Нашої Ніви», Іван загинув приблизно наприкінці зими чи на початку весни.



Його батько, Дмитро Усс, був бізнесменом і власником картографічного бізнесу, де працював і його син. У 2010 році він брав участь у виборах президента Білорусі, набравши менш ніж 0,4% голосів.



Після виборів його заарештували й засудили до п'яти з половиною років ув'язнення за звинуваченням в організації масових безладів. Однак через п'ять місяців Усс отримав помилування і вийшов на волю.



Нагадаємо, журналісти дізналися, що в першому півріччі 2025 року кількість громадян Білорусі, які підписали контракти з російською армією, зросла майже у 100 разів, якщо порівняти з 2022 роком.



Понад 10% білоруських найманців уже загинули, а ще 8% — зникли безвісти.

