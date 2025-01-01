У Луцьку хор «Гомін» і TEATR.org.ua передали 25 автомобілів для ЗСУ

Хор “Гомін” Львівського органного залу, TEATR.org.ua, фонд "Добромобіль" та ГО "Об'єднання Активіст" передали 25 автомобілів на потреби Сил Оборони, придбані в межах збору “Народний гомін”.Це перша половина автівок для фронту, які вже вдалося закупити, відремонтувати та доправити на передову, завдяки донатам відвідувачів концертів “Гомону”.Подія відбулася на Замковій площі в Луцьку, у понеділок, 20 жовтня, в присутності хору, організаторів збору та військових.Збір коштів на автомобілі для Збройних Сил України триває протягом всеукраїнського туру хору, організованого TEATR.org.ua. У планах колективу зібрати 10 мільйонів гривень для придбання таких потрібних для фронту автівок. Закупівлею, ремонтом і доставленням авто займаються благодійний фонд “Добромобіль” та Громадська організація "Об'єднання Активіст".“Наша громадська організація допомагає Збройним силам з 2014 року, активно, на постійній основі. У цьому зборі ми розділили 25 автомобілів із колегами з “Добромобілю”, – говоритьз ГО “Об’єднання “Активіст”.Він зізнається, що приємно вражений швидкістю збору. Це підтверджують і його колеги з Благодійного фонду “Добромобіль”:“Хочемо подякувати великій команді хору “Гомін” та TEATR.org.ua за те, що ті підрозділи, які отримають ці автівки, не чекатимуть на них рік-два, як це часто буває. Вони отримають машини дуже швидко після запиту”, – каже голова фондуПерші 25 автомобілів вже відправилися з Луцька у різні напрями. Один з пікапів поїхав і в частину, офіцера групи інформації та комунікації військової частини 3053 Національної гвардії України (м. Хмельницький):“Потреба в автомобілях є завжди, бо війна триває, і авто, на жаль, розхідний матеріал. До мене зателефонував керівник фонду “Добромобіль” Володимир Черняк і розповів про колаборацію з хором “Гомін”: мовляв, будуть автівки, можна подавати заявку для підрозділу. Ми подали – і все відбулося дуже швидко, набагато швидше, ніж зазвичай. Уже сьогодні ми їдемо з автомобілем для нашого підрозділу”.Хор “Гомін” Львівського органного залу продовжує свій всеукраїнський тур із програмою ретро-пісень “Цей хор, цей хор мені щоночі сниться”.“Важливо всіма силами наближати перемогу, допомагати Силам Оборони. Цей репертуар і неймовірно харизматична програма допомагають збирати кошти для захисників України”, – говорить співдиректор Львівського органного залу“Місія хору “Гомін” під час війни – це тримати українську культуру, підтримувати бойовий дух і, звісно, підтримувати Збройні Сили України”, – підкреслює Іван Остапович, директор Львівського органного залу.“Ми, на жаль, живемо у такі часи, коли, як на мене, є два принципи: або ти в армії, або ти для армії. Уже сьогодні ми їдемо з автомобілем для нашого підрозділу", - підсумовує Василь Трикуліч, офіцер групи інформації та комунікації військової частини 3053 Національної гвардії України (м. Хмельницький).