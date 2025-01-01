У Луцьку водій автобуса збив 10-річну дівчинку
Сьогодні, 14:16
Поліцейські зʼясовують обставини ДТП, в яких постраждали неповнолітні.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Дві аварії, в яких травмувалися неповнолітні, трапилися 20 жовтня у Луцьку.
Так, близько 10 години, на вулиці Корольова, 38-річний водій маршрутного автобуса не врахував дорожню обстановку та наїхав на 10-річну дівчинку, яка перетинала проїжджу частину дороги поза пішохідним переходом. Школярка отримала травми, її госпіталізували до медзакладу.
Близько 23 години, на вулиці Глушець 21-річний водій автомобіля Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся із Ford, за кермом якого перебував 36-річний лучанин. Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримав 17-річний пасажир Volkswagen. Нині він у лікарні.
За обома фактами аварій слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Тривають розслідування.
