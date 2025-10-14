На війні загинули двоє Героїв з Луцької громади

На війні загинули двоє воїнів з Луцької громади.Про це повідомив міський голова Луцька"На жаль, маємо ще дві втрати.Лучанин, 17.11.1994 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого навідника 4 гармати артилерійського взводу артилерійської батареї.Солдат Драганчук Владислав Русланович загинув 19.10.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Іскрисківщина Сумської області.Житель с. Жидичин Луцької міської територіальної громади, 14.08.1981 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого механіка-водія 1 механізованого відділення 1 механізованого взводу 1 механізованої роти 2 механізованого батальйону.Старший солдат Бондарук Віктор Олегович загинув 14.10.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області", - йдеться в повідомленні.