На війні загинули двоє Героїв з Луцької громади
Сьогодні, 13:32
На війні загинули двоє воїнів з Луцької громади.
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
"На жаль, маємо ще дві втрати.
Лучанин Драганчук Владислав Русланович, 17.11.1994 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого навідника 4 гармати артилерійського взводу артилерійської батареї.
Солдат Драганчук Владислав Русланович загинув 19.10.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Іскрисківщина Сумської області.
Житель с. Жидичин Луцької міської територіальної громади Бондарук Віктор Олегович, 14.08.1981 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого механіка-водія 1 механізованого відділення 1 механізованого взводу 1 механізованої роти 2 механізованого батальйону.
Старший солдат Бондарук Віктор Олегович загинув 14.10.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
