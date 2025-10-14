На війні загинули двоє Героїв з Луцької громади

На війні загинули двоє Героїв з Луцької громади
На війні загинули двоє воїнів з Луцької громади.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

"На жаль, маємо ще дві втрати.

Лучанин Драганчук Владислав Русланович, 17.11.1994 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого навідника 4 гармати артилерійського взводу артилерійської батареї.

Солдат Драганчук Владислав Русланович загинув 19.10.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Іскрисківщина Сумської області.

Житель с. Жидичин Луцької міської територіальної громади Бондарук Віктор Олегович, 14.08.1981 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого механіка-водія 1 механізованого відділення 1 механізованого взводу 1 механізованої роти 2 механізованого батальйону.

Старший солдат Бондарук Віктор Олегович загинув 14.10.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, загиблі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні загинули двоє Героїв з Луцької громади
Сьогодні, 13:32
На Сумщині загинув Герой Роман Каденчук із Волині
Сьогодні, 13:00
У лікарні Луцька від отруєння помер 13-річний хлопець з Рівненщини
Сьогодні, 12:25
У США відклали голосування за санкції проти рф через можливу зустріч Трампа і путіна
Сьогодні, 12:04
У місті на Волині прощаються із Героєм, який помер після лікування
Сьогодні, 11:40
Медіа
відео
1/8